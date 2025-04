Familia Valdez Montoya

My name is Irma Guadalupe Montoya Uribe. I am writing to you all to please ask for your help in this dire situation in which I find myself in. Two and a half years ago, my husband and I bought a new car on credit, but we were in an accident and the insurance covered its portion, leaving us with $11,000. We couldn't afford to have the car repaired, and it's still in the shop.

My husband, Arnulfo has worked for the past 20 years as a designer, where he makes plans and obtains permits for room additions, ADUs, garage conversions, new residence and commercial projects. He has had over 200 projects approved. This situation that we find ourselves in is unprecedented and without a car/reliable source of transportation, Arnulfo has been limited in his work. He has submitted estimates that haven't materialized, and clients haven't paid for his work.

There's a shortage of clients due to the economy. For these reasons, we owe $8,880 for three months' rent ($2,960 each month).

We've already received an Eviction Notice.

We have to pay a total of $19,880. We are extremely grateful for any amount you can donate. Blessings. Irma Guadalupe and Arnulfo Valdez.

ESPANOL:

Mi nombre es Irma Guadalupe Montoya Uribe. Les escribo para pedirles su ayuda en esta difícil situación en la que me encuentro. Hace dos años y medio, mi esposo y yo compramos un auto nuevo a crédito, pero sufrimos un accidente y el seguro cubrió una parte, dejándonos con un bil de $11,000. No hemos podido reparar el auto por falta de dinero, y aún está en el taller.

Mi esposo, Arnulfo, ha trabajado durante los últimos 20 años como diseñador, donde elabora planos y obtiene permisos para ampliaciones de habitaciones, unidades de vivienda adicionales (ADU), conversiones de garajes, proyectos residenciales y comerciales. Sus proyectos han sido aprobado en más de 200 proyectos. Esta situación en la que nos encontramos no tiene precedentes y, sin un auto ni un medio de transporte confiable, Arnulfo se ha visto limitado en su trabajo. Ha presentado presupuestos que no se han materializado y los clientes no le han pagado por su trabajo.

Hay escasez de clientes debido a la economía. Por estas razones, debemos $8,880 por tres meses de renta ($2,960 cada mes).

Ya recibimos una orden de desalojo.

Tenemos que pagar un total de $19,880. Agradecemos enormemente cualquier donación. Bendiciones. Irma Guadalupe y Arnulfo Valdez.