Supporting Mrs Noevia Alegria

💖 Help Us Care for Mrs. Noevia Alegría

We invite you to join us in supporting **Mrs. Noevia Alegría**, a loving 87-year-old woman who is bravely facing several serious medical conditions.

Mrs. Noevia lives with:

- **Congestive heart failure**

- **Chronic kidney disease**

- **Varicose vein syndrome**

- **Thrombophlebitis with cellulitis**

Because of her fragile health, she is considered a **high-risk patient** and depends on daily assistance from caregivers. She also requires a specialized low-sodium diet to help manage her conditions.

Your generosity can help provide the essential care, medications, and nutritional support she needs to live with dignity and comfort.

Every donation, no matter the size, brings hope and relief to Noevia and those who love her. 💗

🙏 **Thank you for your kindness and compassion.**

🎯 Fundraising Goal: $USD1,500.00

Every dollar you give brings us one step closer to providing Noevia with the care she truly deserves. The funds raised will help cover:

✅ Ongoing medications

✅ Specialist visits and medical tests

✅ Nutritional food and supplements

✅ Support from professional caregivers

✅ Transportation to medical appointments

💖 Ayúdanos a Cuidar a la Sra. Noevia Alegría

Te invitamos con el corazón abierto a ser parte de esta campaña solidaria para apoyar a la **Sra. Noevia Alegría**, una mujer de 87 años que enfrenta múltiples desafíos de salud con valentía y dignidad.

Actualmente, Noevia vive con:

- **Insuficiencia cardíaca congestiva**

- **Enfermedad renal crónica**

- **Síndrome varicoso**

- **Tromboflebitis con celulitis**

Debido a su delicado estado, es considerada **paciente de alto riesgo**, depende del cuidado diario de terceros y necesita una **dieta baja en sodio** especializada para mejorar su calidad de vida.

Con tu ayuda, podemos cubrir gastos médicos, medicamentos, alimentación adecuada y cuidados diarios esenciales.

🫶 **Tu aporte, grande o pequeño, hace una gran diferencia.**

Haz clic en el botón de donar y acompáñanos a darle a Noevia la atención que merece.

🙏 **Gracias por tu generosidad, tu tiempo y tu corazón.**

🎯 Meta de Recaudación: US$1,500.00 Mensuales

Cada dólar que dones nos acerca a brindarle a Noevia el bienestar que merece. Los fondos recaudados serán utilizados para:

✅ Medicamentos de uso continuo

✅ Consultas médicas y estudios especializados

✅ Alimentos y suplementos compatibles con su dieta

✅ Apoyo para cuidadores profesionales

✅ Transporte a citas médicas