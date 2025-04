Insieme per Crescere 20 Anni di Casa Rosetta Tanga

Unisciti al Nostro Sogno: 20 Anni di Casa Famiglia Rosetta

Join Our Dream: 20 Years of Casa Famiglia Rosetta

This year, we celebrate 20 years of love, hope, and dedication in Tanzania. For two decades, Casa Famiglia Rosetta has been a beacon of light for children with disabilities, orphans, and those affected by . Every smile, every hug, every step forward has been possible thanks to the support of people like you.

Through this fundraiser, we aim to tackle three critical challenges to build a brighter future:

Providing essential medical care for children with AIDS and disabilities.

Supporting young adults over 18 who choose to continue their studies.

Assisting disabled youth over 18 to lead a dignified and fulfilling life.

Every donation, big or small, turns into food, medical care, education, and love for the children we call family.

Support the dream, join us on this journey, and celebrate 20 years of positive impact. Donate today, because every gesture matters and every heart can make a difference.