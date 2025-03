Sofi y su familia necesitan tu apoyo

Desde el último intento de suicidio por recomendación del psiquiatra, como mamá debí renunciar al trabajo para acompañarla todo el tiempo ya que la salud mental de Sofi no ha mejorado y poder llevarla a sus citas, terapias y exámenes, su padre desafortunadamente fue despedido por motivos políticos de su trabajo y hasta el momento no ha logrado ubicarse en uno nuevo porque en nuestro país Colombia luego de cierta edad no es fácil que te contraten, hemos tenido que asumir muchos tratamientos, citas y terapias de forma particular y la deuda va aumentando cada día, nos tocó vender lo poco que teníamos y día a día luchamos para cumplir con sus tratamientos, sentimos que el tiempo se nos acaba. Es muy difícil verla con dolor y con un deterioro en su salud mental y física, lo que me llevó a indagar dónde podría ser atendida y que nos ayuden con un diagnóstico certero y un tratamiento que ayude a mejorar su condición de vida y pueda cumplir sus sueños. Logré indagar en varias clínicas fuera de nuestro país de origen y al comunicarme con un asesor me dió las indicaciones para que pueda ser evaluada en Mayo Clinic en la sede de Rochester en Minnesota en EEUU. Los costos que se deben asumir son muy altos, traslados desde nuestro país, citas de evaluación, exámenes médicos, hospedaje y de ser posible empezar el tratamiento para lograr la estabilidad que necesita y un diagnóstico certero que nos de al menos la indicación del manejo necesario. Ya se tienen todas las historias clínicas de cada especialista traducidas al inglés como requisito para ser atendida, Se estima recaudar para cubrir gastos médicos pendientes en Colombia y una deuda que tenemos luego de sus últimas cirugías, terapias y tratamientos médicos, el traslado por unas semanas o un mes a EEUU (lo que sea requerido), hospedaje, evaluación, exámenes médicos y lo que logremos de tratamiento. Se necesita un estimado de 150.000 dólares, lo que en pesos colombianos serán 614.000.000 (millones) más o menos, teniendo en cuenta que en nuestro país de origen se descuenta una alta tasa de impuestos.

