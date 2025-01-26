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Hope for Education

Monthly Goal:

 USD $100,000

Total Raised:

 USD $250

Raised this month:

 USD $250

Campaign created by Eren Sagolun

Campaign funds will be received by Osgiliath LLC

Hope for Education

Giriş Hikayesi:

Jimmy, bir köyde yaşayan 10 yaşında bir çocuktur. Ailesi maddi zorluklarla karşı karşıyadır ve bu durum onun düzenli olarak okula gitmesini zorlaştırmaktadır. Jimmy, doktor olmayı ve köyündeki insanlara sağlık hizmeti sunmayı hayal etmektedir.

Kullanılacak Görseller:

  • Jimmy'nin gülümseyen bir fotoğrafı.
  • Bağışlarla satın alınacak kitap ve eğitim materyallerinin görselleri.

Kampanya Mesajı

Jimmy'nin hayallerine katılın. 100.000$ hedefimize ulaşarak Jimmy'nin ve onun gibi birçok çocuğun eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Küçük bir destek büyük bir değişim yaratabilir.”




Recent Donations
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Jack Carl
$ 250.00 USD
18 minutes ago

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