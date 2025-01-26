Hope for Education

Monthly Goal:
USD $100,000
Total Raised:
USD $250
Raised this month:
USD $250
Campaign funds will be received by Osgiliath LLC
Giriş Hikayesi:
Jimmy, bir köyde yaşayan 10 yaşında bir çocuktur. Ailesi maddi zorluklarla karşı karşıyadır ve bu durum onun düzenli olarak okula gitmesini zorlaştırmaktadır. Jimmy, doktor olmayı ve köyündeki insanlara sağlık hizmeti sunmayı hayal etmektedir.
Kullanılacak Görseller:
Kampanya Mesajı
Jimmy'nin hayallerine katılın. 100.000$ hedefimize ulaşarak Jimmy'nin ve onun gibi birçok çocuğun eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Küçük bir destek büyük bir değişim yaratabilir.”
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