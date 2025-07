Help Elba Santiago Continue Her Fight for Life

¡Hola a todos! Mi nombre es Elba Santiago y soy una SOBREVIVIENTE. Originaria de Puerto Rico, me diagnosticaron enfermedad renal en etapa terminal en 2015 y comencé mi tratamiento de diálisis para mantenerme con vida allí. Antes de eso, trabajé como enfermera brindando ayuda a los enfermos. En 2017, Puerto Rico fue devastado por el huracán María causando muchas muertes. Mi hogar y mi ciudad se volvieron inhabitables y las carreteras eran extremadamente peligrosas para transitar. Muchas instalaciones de diálisis fueron destruidas, así que visité un sitio donde el gobierno ofrecía diálisis y me rechazaron. En pánico, mi familia y yo fuimos a otro centro de diálisis lejos de mi ciudad donde pude recibir diálisis mínima ya que ya había pasado 6 días sin diálisis cuando perder solo 1 día podría ser mortal. 3 días después, volví a visitar mi centro de diálisis habitual y tuve que esperar en fila desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m. antes de poder recibir mi diálisis; todo mientras me sentía débil y con un dolor intenso. Tres semanas después, mi familia y yo usamos fondos que habían enviado FEMA para comprarme un boleto de avión a los Estados Unidos continentales, donde esperábamos recibir una mejor atención médica. Tuve que dejar atrás a mi esposo y a mi hijo. Afortunadamente Mis Amigo, hermanos y Pastores , me ayudaron me dieron alojamiento y estuvieron bien al pendiente de mi , haciendo toda gestión pertinente para mí bienestar y me ayudaron a conseguir todas las ayudas posibles para mí ( nunca me dejaron sola,el cual mi familia y yo estaremos toda la vida muy agradecidos) Los Pastores quienes abogaron por que yo recibiera la mejor atención posible. En pocas semanas, desarrollé una bacteria a partir del agua contaminada que hizo que mi presión arterial bajara repetidamente. Posteriormente, me diagnosticaron sepsis y me trataron de inmediato con antibióticos en el hospital. Me dijeron que solo me quitarían la uña del dedo grande del pies izquierdo para evitar que la infección se propagara. Después de despertar de la cirugía, vi que me habían quitado el dedo grande del pies,staba en estado de shock! Mi Pastora Jeanette siempre estuvo conmigo fue mi soporte y su familia ya que mi familia estaba en Puerto Rico. y Desde 2017, SOBREVIVÍ a un paro cardíaco respiratorio y estuve muerta por 40 minutos me revivieron dándome CPR y compresiónes en el pecho de ahí fui trasladada al hospital el cual estuve entubada por 5 días en la Unidad intensiva los pronósticos médicos eran insertos ya que podía tener daño cerebral al despertar ya en la habitación estaba rodeada de médicos esperando cual era mi reacción al despertar el cual para la Gloria de Dios desperté sin ningún tipo de complicaciones.A raíz de todas las cosas que pase en PR mi familia y yo decidimos en La Florida ,,Estados Unidos .mi Familia y yo nos gusta ayudar a las personas necesitadas en especial a los pacientes de mi centro de Diálisis,hermanos en la iglesia etc.colaboro en todo lo que puedo en mi iglesia, estoy muy involucrada en la educación y el cuidado de mi hijo, que tiene Autism, Ahora necesito un trasplante de riñón y necesito sufragar los gastos cuando sea transplantada y pagar algunas facturas médicas acumuladas importantes mientras trabajo para mejorar mi salud. Agradezco enormemente su donación, ya que me ayudará a pagar un trasplante de riñón y los costosos medicamentos posteriores al trasplante, me permitirá estar presente para mi familia y amigos y seguir SOBREVIVIENDO mientras vivo una vida que valoro mucho , a Todos les agradeceré toda la vida por sus aportaciones y sobretodo sus Oraciones sabiendo que hay poder en la oración y que bajo la perfecta voluntad de Dios el obrara a mi favor y en la bendición que él tendrá para cada uno de Ustedes .con Amor y Agradecimiento.... Elbita ❤️🙏🏻❤️